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Інфляція в єврозоні у травні сповільнилася до 1,9% - нижче цільового показника ЄЦБ уперше з вересня
12:42 03.06.2025 |
Споживчі ціни в єврозоні в травні збільшилися на 1,9% у річному виразі, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило попередні дані.
Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 2,2% у квітні.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав менш суттєве ослаблення інфляції - до 2%.
Темпи зростання споживчих цін опустилися нижче за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2% вперше з вересня 2024 року.
Підвищення цін на послуги в єврозоні в травні сповільнилося до 3,2% з квітневих 4%, вартості харчових продуктів, алкоголю і тютюну - прискорилося до 3,3% з 3%. Ціни на енергоносії знизилися на 3,6%, як і місяцем раніше, промислові товари подорожчали на 0,6%, як і у квітні.
Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у травні сповільнилися до мінімальних із жовтня 2021 року 2,3% у річному виразі з 2,7% місяцем раніше. Експерти в середньому очікували ослаблення зростання до 2,5%.
Щодо квітня споживчі ціни в єврозоні в травні не змінилися (+0,6% у квітні).
Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за минулий місяць будуть оприлюднені 18 червня.
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