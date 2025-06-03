Інфляція в єврозоні у травні сповільнилася до 1,9% - нижче цільового показника ЄЦБ уперше з вересня

Споживчі ціни в єврозоні в травні збільшилися на 1,9% у річному виразі, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило попередні дані.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 2,2% у квітні.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав менш суттєве ослаблення інфляції - до 2%.

Темпи зростання споживчих цін опустилися нижче за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2% вперше з вересня 2024 року.

Підвищення цін на послуги в єврозоні в травні сповільнилося до 3,2% з квітневих 4%, вартості харчових продуктів, алкоголю і тютюну - прискорилося до 3,3% з 3%. Ціни на енергоносії знизилися на 3,6%, як і місяцем раніше, промислові товари подорожчали на 0,6%, як і у квітні.

Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у травні сповільнилися до мінімальних із жовтня 2021 року 2,3% у річному виразі з 2,7% місяцем раніше. Експерти в середньому очікували ослаблення зростання до 2,5%.

Щодо квітня споживчі ціни в єврозоні в травні не змінилися (+0,6% у квітні).

Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за минулий місяць будуть оприлюднені 18 червня.