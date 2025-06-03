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Швейцарія зафіксувала дефляцію вперше за 4 роки
11:52 03.06.2025 |
Споживчі ціни у Швейцарії в травні знизилися на 0,1% порівняно з тим самим місяцем минулого року, повідомило Федеральне статистичне управління країни.
Дефляцію було зафіксовано вперше з березня 2021 року.
Консенсус-прогноз експертів, представлений Trading Economics, також передбачав зменшення споживчих цін у травні на 0,1% у річному еквіваленті після нульової зміни у квітні.
Ціни на транспортні послуги в країні минулого місяця знизилися на 3,7%, товари та послуги для дому подешевшали на 2,6%, продукти харчування та безалкогольні напої - на 0,3%. Водночас ціни на алкоголь і тютюн зросли на 1,6%, послуги ресторанів і готелів подорожчали на 1,3%, комунальні послуги та енергоносії - на 1,1%.
Базова інфляція, що не враховує вартість свіжих продуктів харчування та енергоносіїв, сповільнилася в травні до 0,5% у річному еквіваленті з квітневих 0,6%.
Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни у Швейцарії збільшилися на 0,1% після нульової зміни у квітні.
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