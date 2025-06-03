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Інфляція в Туреччині в травні сповільнилася до мінімуму з листопада 2021 року
11:48 03.06.2025 |
Споживчі ціни в Туреччині в травні збільшилися на 35,4% у річному еквіваленті, повідомляється у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).
Темпи зростання сповільнилися за підсумками дванадцятого місяця поспіль і є мінімальними з листопада 2021 року. У квітні інфляція становила 37,9%.
Аналітики в середньому прогнозували менш значне ослаблення інфляції минулого місяця - до 36,1%, за даними Trading Economics.
Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 32,9% (у квітні - на 36,1%), комунальні послуги - на 67,4% (на 74,1%), одяг і взуття - на 14,1% (на 16,9%). Ціни в готелях, кафе і ресторанах зросли на 36,9% (на 41,9%). Вартість транспортних послуг підвищилася на 24,6% (на 22,8%).
Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) у травні становила 35,4% у річному еквіваленті, що є найнижчим показником із грудня 2021 року, порівняно з 37,1% у квітні.
Споживчі ціни в Туреччині в травні збільшилися на 1,5% відносно попереднього місяця. Це найнезначніший приріст за останні п'ять місяців. Експерти в середньому прогнозували підйом на 2%.
Ціни виробників (індекс PPI) минулого місяця підвищилися на 23,1% у річному еквіваленті та на 2,5% у щомісячному, повідомив Turkstat. У квітні вони піднялися відповідно на 22,5% і 2,8%.
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