ОЕСР погіршила прогноз зростання світового ВВП на 2025 р. до 2,9% з 3,1%

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) погіршила прогнози зростання світової економіки на поточний і наступний роки, відзначивши "складність і невизначеність" глобального ділового середовища.

Прогноз збільшення світового ВВП на 2025 рік знижено до 2,9% з очікуваних у березні 3,1%, на 2026 рік - до 2,9% з 3%. У 2024 році зростання становило 3,3%.

"В останні кілька місяців ми спостерігаємо значне підвищення торговельних бар'єрів, а також невизначеності в економічній і торговельній політиці. Це зростання невизначеності негативно впливає на ділову та споживчу довіру і, ймовірно, обмежуватиме торгівлю та інвестиції", - йдеться в червневому прогнозі ОЕСР.

"Погіршення економічних перспектив відчуватиметься по всьому світу без винятку. Ослаблення темпів зростання і спад торговельної активності позначаться на доходах домогосподарств і сповільнять зростання зайнятості", - наголошують експерти організації.

ОЕСР, як і раніше, прогнозує уповільнення інфляції в більшості країн до цільових показників центробанків у 2026 році, зазначаючи водночас, що цей процес може тривати довше, ніж передбачалося раніше.

"У країнах, яких торкнулися нові торговельні мита, інфляція може навіть посилитися, перш ніж піде на спад. Протекціонізм збільшує інфляційний тиск, і в низці країн інфляційні очікування істотно зросли", - йдеться в огляді.

ОЕСР прогнозує інфляцію в країнах G20 у 2025 році на рівні 3,6%, у 2026 році - 3,2%. Березневі прогнози становили 3,8% і 3,2% відповідно.

Інфляція в країнах ОЕСР, як очікується, становитиме 4,1% поточного року і 3,2% наступного.

Прогноз зростання ВВП США на 2025 рік знижено до 1,6% з 2,2%, на 2026 рік - до 1,5% з 1,6%. "Темпи підвищення американського ВВП різко сповільняться порівняно з 2,8% у 2024 році на тлі істотного підвищення мита на імпорт і заходів у відповідь з боку деяких торговельних партнерів США, високої невизначеності економічної політики, а також значного ослаблення зростання припливу мігрантів та відчутного скорочення кількості держслужбовців", - наголошується в огляді.

Експерти ОЕСР очікують прискорення інфляції в США до 3,9% до кінця 2025 року через підвищення мит на імпорт, але прогнозують її уповільнення протягом 2026 року.

Прогнози зростання економіки єврозони на поточний і наступний роки підтверджено на рівні 1% і 1,2% відповідно. Прогноз збільшення ВВП Німеччини на 2025 рік залишено на рівні 0,4%, на 2026 рік - підвищено до 1,2% з 1,1%.

Економіка Японії, згідно з новим прогнозом ОЕСР, зросте у 2025 і 2026 роках на 0,7% і 0,4% відповідно (попередні прогнози 1,1% і 0,2%), ВВП Китаю - на 4,7% і 4,3% (4,8% і 4,4%), Індії - на 6,3% і 6,4% (6,4% і 6,6%), Бразилії - на 2,1% і 1,6% (2,1% і 1,4%).

