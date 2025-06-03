Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр-міністр Монголії пішов з посади після тижнів протестів через розкішні заручини його сина

 

Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсрай Оюн-Ердене подав у відставку. Цьому передували тижні протестів, які спалахнули через розкішні заручини його сина.

Про це пише Politico та CNN.

Так, Оюн-Ердене просив парламент висловити вотум довіри урядові, однак він отримав лише 44 голоси із необхідних 64. Тож прем'єр-міністр подав у відставку.

Як пише Politico, голосування за вотум довіри відбулося після кількох тижнів протестів по всій країні, які спричинили повідомленнями про розкішні витрати сина на його заручинах.

На відео, які зняли під час заручин, зняли польоти на геілкоптері сина Оюн-Ердене, дизайнерські сумки його обраниці та елітне авто. Це викликало обурення в громадськості, хоча сам прем'єр-міністр під час своєї передвиборчої кампанії наголошував, що походить зі звичайної селянської родини.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Монголія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6385
  0,0201
 0,05
EUR
 1
 47,4263
  0,0769
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2938  0,13 0,32 41,8138  0,04 0,10
EUR 47,1288  0,30 0,63 47,8535  0,27 0,56

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7025  0,07 0,17 41,7200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес