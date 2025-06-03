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Прем'єр-міністр Монголії пішов з посади після тижнів протестів через розкішні заручини його сина
10:49 03.06.2025 |
Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсрай Оюн-Ердене подав у відставку. Цьому передували тижні протестів, які спалахнули через розкішні заручини його сина.
Про це пише Politico та CNN.
Так, Оюн-Ердене просив парламент висловити вотум довіри урядові, однак він отримав лише 44 голоси із необхідних 64. Тож прем'єр-міністр подав у відставку.
Як пише Politico, голосування за вотум довіри відбулося після кількох тижнів протестів по всій країні, які спричинили повідомленнями про розкішні витрати сина на його заручинах.
На відео, які зняли під час заручин, зняли польоти на геілкоптері сина Оюн-Ердене, дизайнерські сумки його обраниці та елітне авто. Це викликало обурення в громадськості, хоча сам прем'єр-міністр під час своєї передвиборчої кампанії наголошував, що походить зі звичайної селянської родини.
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