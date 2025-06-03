Єврокомісія оштрафувала Glovo і Delivery Hero на 329 млн євро

Європейська комісія оштрафувала компанії Glovo і Delivery Hero на загальну суму 329 млн євро за участь у картелі в секторі онлайн-доставлення їжі. Про це регулятор повідомив у понеділок, 2 червня.

За результатами розслідування, розпочатого у липні 2024 року, ЄК дійшла висновку, що компанії розподіляли ринки, обмінювалися конфіденційною інформацією та домовлялися не переманювати співробітників.

"Це перше рішення, в якому Комісія виявляє картель на ринку праці, і вперше, коли вона санкціонує антиконкурентне використання міноритарної частки конкурентного бізнесу", - сказано в повідомленні.

Delivery Hero і Glovo - дві найбільші компанії з доставлення їжі в Європі. Вони доставляють їжу (приготовлену в ресторані або на професійній кухні), бакалію та інші роздрібні (непродовольчі) товари клієнтам, які замовляють їх через застосунок або вебсайт.

У липні 2018 року німецька Delivery Hero придбала міноритарний неконтрольний пакет акцій іспанської Glovo та поступово збільшувала цю частку шляхом подальших інвестицій. У липні 2022 року Delivery Hero набула одноосібного контролю над Glovo.

Комісія встановила, що з липня 2018 року до липня 2022 року Delivery Hero та Glovo поступово усували конкурентні обмеження між двома компаніями та замінювали конкуренцію багаторівневою антиконкурентною координацією.

Такі дії компаній порушують правила ЄС щодо конкуренції, які забороняють картелі та обмежувальну ділову практику (стаття 101 Договору про функціонування Європейського Союзу та стаття 53 Угоди про ЄЕЗ).

Delivery Hero отримала штраф у розмірі 223,29 млн євро, тоді як Glovo оштрафована на 105,73 млн євро.

У ЄК додали, що розмір штрафу було знижено на 10%, оскільки обидві компанії визнали провину.