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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Мін'юст США перевіряє законність низки помилувань, схвалених Байденом

 

Посадовцю Міністерства юстиції США доручили перевірити законність помилування, наданого колишнім американським президентом Джо Байденом в останні дні президентства членам його родини та ув'язненим, засудженим до смертної кари.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Посадовець Міністерства юстиції США при президенті Дональді Трампі повідомив співробітникам у понеділок, 2 червня, що йому доручено розслідувати помилування, надане Байденом в останні дні свого президентства членам своєї сім'ї та засудженим до смертної кари.

Ед Мартін, адвокат Міністерства юстиції з питань помилування, написав в електронному листі, з яким ознайомилося агентство, що розслідування стосується того, чи був Байден "компетентним і чи не користувалися ним інші за допомогою AutoPen або інших засобів".

Як зазначило агентство, AutoPen - це пристрій, що використовується для автоматичного проставлення підпису на документі.

В електронному листі зазначено, що розслідування Мартіна зосереджено на попередньому помилуванні, яке Байден видав кільком членам своєї родини, та помилуванні, яке врятувало 37 федеральних ув'язнених від смертної кари, замінивши їхні вироки на довічне ув'язнення.

У листі Мартіна не вказано, які саме помилування членів сім'ї Байдена розслідуються. Також не зрозуміло, хто доручив Мартіну розпочати розслідування.

Варто звернути увагу й на те, що Трамп широко користувався правом помилування. Наприклад, 20 січня він помилував майже 1500 своїх прихильників, яким були висунуті кримінальні звинувачення у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року, який був невдалою спробою запобігти затвердженню Конгресом перемоги Байдена над Трампом на виборах 2020 року.

Нагадаємо, незадовго до того, як 20 січня Байден передав президентські повноваження Трампу, він помилував п'ятьох членів своєї родини, заявивши, що хоче захистити їх від майбутніх політично мотивованих розслідувань.

Помилування отримали брати і сестри Байдена Джеймс Байден, Френк Байден і Валері Байден Оуенс, а також їхні подружжя, Джон Оуенс і Сара Байден. 1 грудня Байден помилував свого сина Гантера Байдена, який визнав себе винним у податкових порушеннях і був засуджений за звинуваченнями, пов'язаними з вогнепальною зброєю.
Ключові теги: США
 

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