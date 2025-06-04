Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Показувати нічого: Росія третій рік поспіль скасовує найбільшу виставку авіатехніки

 

У Росії вчергове не відбудеться Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС), який мав пройти влітку в підмосковному Жуковському.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на два знайомих із ситуацією джерела.

Найбільша в Росії виставка авіатехніки, яка проводилася з 1993 року, а в середині 2000-х набула федерального статусу, скасовується третій рік поспіль.

Показувати на салоні, який до розв'язаної Росією повномасштабної вйни проти України відвідували найбільші світові виробники, включно з Boeing та Airbus, знову нічого: флагманські проєкти російського авіапрому - МС-21 та SJ-100 - так і не дійшли до реалізації. Західні компанії не приїдуть до Москви через санкції.

Втім, за словами співрозмовника, насамперед скасування салону пов'язане з міркуваннями безпеки.

МАКС, який проходив до повшномасштабної війни раз на два роки, в 2023 році був скасований вперше за 30 років своєї історії. Салон обіцяли провести 2024 року, але він знову не відбувся.

Що відбувається з російськм авіапромом

Незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та введення санкцій російська влада анонсувала амбітну програму відродження авіапрому: планувалося, що випуск цивільних літаків у країні буквально за кілька років вийде на рівні СРСР, а всього до 2030 року компанії отримають понад тисячу російських машин.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.

На початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення скоротити в 1,5 раза план випуску літаків. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність - перенесено на 2030 рік.

У березні повідомлялося, що Росія зіткнеться з падінням авіаперевезень цього року через дефіцит літаків у російських авіакомпаній. Так, за підсумками року обсяг перевезень на внутрішніх рейсах РФ упаде на 6,1% порівняно з 2024 роком і складе 79,5 млн пасажирів, а на міжнародних - знизиться на 6,7%, до 25,2 млн осіб.

Раніше стало відомо, що російські авіакомпанії домоглися дозволу продовжувати польоти на випущених у 1970-х літаках "Ан-26" через відсутність у країні нових лайнерів аналогічного типу як російського, так і зарубіжного виробництва.

У квітні повідомлялося, що в Росії продовжать термін служби пасажирських літаків Як-40, котрі виконують перевезення соціально значущими маршрутами на північному заході країни й Далекому Сході, з поточних 50 років до 60.

Наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".

Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6385
  0,0201
 0,05
EUR
 1
 47,4263
  0,0769
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2938  0,13 0,32 41,8138  0,04 0,10
EUR 47,1288  0,30 0,63 47,8535  0,27 0,56

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7025  0,07 0,17 41,7200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес