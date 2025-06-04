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Показувати нічого: Росія третій рік поспіль скасовує найбільшу виставку авіатехніки
09:51 03.06.2025 |
У Росії вчергове не відбудеться Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС), який мав пройти влітку в підмосковному Жуковському.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на два знайомих із ситуацією джерела.
Найбільша в Росії виставка авіатехніки, яка проводилася з 1993 року, а в середині 2000-х набула федерального статусу, скасовується третій рік поспіль.
Показувати на салоні, який до розв'язаної Росією повномасштабної вйни проти України відвідували найбільші світові виробники, включно з Boeing та Airbus, знову нічого: флагманські проєкти російського авіапрому - МС-21 та SJ-100 - так і не дійшли до реалізації. Західні компанії не приїдуть до Москви через санкції.
Втім, за словами співрозмовника, насамперед скасування салону пов'язане з міркуваннями безпеки.
МАКС, який проходив до повшномасштабної війни раз на два роки, в 2023 році був скасований вперше за 30 років своєї історії. Салон обіцяли провести 2024 року, але він знову не відбувся.
Що відбувається з російськм авіапромом
Незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та введення санкцій російська влада анонсувала амбітну програму відродження авіапрому: планувалося, що випуск цивільних літаків у країні буквально за кілька років вийде на рівні СРСР, а всього до 2030 року компанії отримають понад тисячу російських машин.
Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.
На початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення скоротити в 1,5 раза план випуску літаків. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність - перенесено на 2030 рік.
У березні повідомлялося, що Росія зіткнеться з падінням авіаперевезень цього року через дефіцит літаків у російських авіакомпаній. Так, за підсумками року обсяг перевезень на внутрішніх рейсах РФ упаде на 6,1% порівняно з 2024 роком і складе 79,5 млн пасажирів, а на міжнародних - знизиться на 6,7%, до 25,2 млн осіб.
Раніше стало відомо, що російські авіакомпанії домоглися дозволу продовжувати польоти на випущених у 1970-х літаках "Ан-26" через відсутність у країні нових лайнерів аналогічного типу як російського, так і зарубіжного виробництва.
У квітні повідомлялося, що в Росії продовжать термін служби пасажирських літаків Як-40, котрі виконують перевезення соціально значущими маршрутами на північному заході країни й Далекому Сході, з поточних 50 років до 60.
Наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".
Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому.
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