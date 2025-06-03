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Авіакомпанія з ОАЕ може відмовитися літати до Росії після атак українських безпілотників
09:47 03.06.2025 |
Найбільший у світі далекомагістральний перевізник Emirates планує переглянути рейси до Росії після атак українських безпілотників глибоко всередині РФ.
Про це пише Bloomberg.
За словами президента авіакомпанії Тіма Кларка, авіакомпанія, яка забезпечувала для Росії важливі зв'язки із зовнішнім світом, наразі не має плану скорочувати послуги, але стежитиме за розвитком ситуації.
"Ця остання подіявикликала більше занепокоєння. Коли ситуація стане трохи гострішою, якщо можна так висловитися, ми переглянемо все це", - сказав Кларк.
Він зазначив, що Emirates має "залізні" плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно з перевезенням достатньої кількості палива, щоб пілоти могли за потреби повернутися з російського повітряного простору або здійснити посадки в районі Москви.
"Якщо з'являться будь-які ознаки проблем, ми виходимо з гри", - наголосив Кларк.
Більшість авіакомпаній, що базуються в Європі, США та інших країнах, які підтримують Україну, припинили польоти до Росії або використання повітряного простору невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.
Emirates та турецький лоукост-перевізник Pegasus є одними з небагатьох, які продовжують виконувати рейси.
Нагадаємо, цими вихідними Україна завдала удару по чотирьох авіабазах та знищила понад 40 російських літаків. Міністерство оборони Росії заявило, що було атаковано п'ять баз, але лише "кілька літаків" було пошкоджено у двох місцях.
Раніше стало відомо, що ОАЕ можуть масово роздати "золоті візи" підсанкційним російським мільярдерам.
У січні цього року повідомлялося, що Росія та Об'єднані Арабські Емірати готуються підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, в рамках якої буде встановлено податкову ставку в 10% на доходи від дивідендів, відсотків та роялті. Таким чином Росія готується зробити ОАЕ своїм новим офшором замість Кіпру.
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