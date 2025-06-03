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АНАЛІТИКА

США хочуть за три роки створити майже безшумний «безпілотник-привид»

 

Компанія General Atomics отримала від Дослідницької лабораторії ВПС США (AFRL) контракт на розробку нового безпілотного літального апарату під назвою GHOST. Сума контракту перевищує $99 млн. Про це пише Defense Express із посиланням на TWZ.

Ключовою особливістю цього дрона стане гібридно-електрична силова установка. Вона має забезпечити безпілотнику не лише високу ефективність, а й практично безшумну роботу. Це дозволить GHOST здійснювати польоти тривалістю до 60 годин із мінімальною акустичною та інфрачервоною помітністю.

Defense Express зауважує, розробка безпілотника відбувається на тлі зростаючої вразливості дронів MQ-9 Reaper у зонах бойових дій. Нова стелс-платформа має потенціал замінити застарілі БПЛА у сучасних умовах ведення війни.

Гібридно-електричні силові установки загалом сприяють підвищенню економії пального та пропонують інші переваги завдяки поєднанню електродвигунів з традиційними двигунами на паливі. Така система також допомагає зменшити інфрачервоні та акустичні сигнали, доповнюючи інші малопомітні елементи конструкції дрона.

Технічні деталі "безпілотника-привида" залишаються засекреченими, концепція GHOST відповідає попереднім проєктам General Atomics, таким як MQ-Next та Gambit. Ці розробки також були спрямовані на створення довготривалих, малопомітних та автономних платформ для розвідки та нанесення ударів.

Роботи за контрактом ведуться у Каліфорнії, а їхнє закінчення планується до серпня 2028 року. ВПС США наголошують, що новий БПЛА призначений для функціонування у повітряному просторі з високим рівнем загроз.

До слова, Україна раніше намагалася отримати ударний MQ-9 Reaper, проте його доцільність сьогодні є сумнівною через вразливість цієї платформи. Якщо ударний БПЛА зможе ефективніше "ховатися" від загроз, це може повернути подібні системи на поле бою проти противника з ППО та авіацією.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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