Уряд Британії готовий судитися з Абрамовичем, аби розблокувати для України кошти від продажу «Челсі»

Уряд Британії готовий подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, аби вийти з глухого кута в переговорах щодо 2,5 млрд фунтів стерлінгів, заморожених після продажу футбольного клубу «Челсі».

Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.

«У рідкісній спільній заяві канцлер Казначейства Рейчел Рівз і міністр закордонних справ Девід Ламмі підтвердили, що Велика Британія готова активувати свої зусилля для отримання коштів, обіцяних на підтримку гуманітарної діяльності в Україні», - йдеться в повідомленні.

З посиланням на текст заяви вказується, що британський уряд «рішуче налаштований, аби кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» пішли на гуманітарні цілі в Україні» після повномасштабного вторгнення РФ. «Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем з цього питання», - зазначили Рівз і Ламмі.

Водночас підкреслюється, що в уряді «повною мірою готові» вирішити ситуацію через суд, якщо це буде потрібно, «щоб люди, які страждають в Україні, могли скористатися цими коштами якомога швидше».

Як повідомлялося, Абрамович оголосив про рішення продати «Челсі» після вторгнення Росії в Україну 2022 року. Мільярдер, який володів футбольним клубом майже 19 років, заявив, що внесе кошти від продажу до благодійного фонду «на благо всіх жертв війни в Україні».