Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Британії готовий судитися з Абрамовичем, аби розблокувати для України кошти від продажу «Челсі»

 

Уряд Британії готовий подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, аби вийти з глухого кута в переговорах щодо 2,5 млрд фунтів стерлінгів, заморожених після продажу футбольного клубу «Челсі».

Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.

«У рідкісній спільній заяві канцлер Казначейства Рейчел Рівз і міністр закордонних справ Девід Ламмі підтвердили, що Велика Британія готова активувати свої зусилля для отримання коштів, обіцяних на підтримку гуманітарної діяльності в Україні», - йдеться в повідомленні.

З посиланням на текст заяви вказується, що британський уряд «рішуче налаштований, аби кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» пішли на гуманітарні цілі в Україні» після повномасштабного вторгнення РФ. «Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем з цього питання», - зазначили Рівз і Ламмі.

Водночас підкреслюється, що в уряді «повною мірою готові» вирішити ситуацію через суд, якщо це буде потрібно, «щоб люди, які страждають в Україні, могли скористатися цими коштами якомога швидше».

Як повідомлялося, Абрамович оголосив про рішення продати «Челсі» після вторгнення Росії в Україну 2022 року. Мільярдер, який володів футбольним клубом майже 19 років, заявив, що внесе кошти від продажу до благодійного фонду «на благо всіх жертв війни в Україні».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6184
  0,0923
 0,22
EUR
 1
 47,5032
  0,4292
 0,91

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2883  0,13 0,31 41,7978  0,02 0,06
EUR 47,1167  0,28 0,60 47,8161  0,23 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,10 0,24 41,6400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес