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В Узбекистані до чотирьох років засудили найманця, який воював проти Українис
09:06 03.06.2025 |
Суд в Узбекистані ухвалив вирок чоловіку у справі про найманство через участь у війні проти України - його засуджено до чотирьох років і 50 діб обмеження свободи.
Про це повідомляє Радио Аззатык, передає Укрінформ.
Як зазначається, 28-річний уродженець Ташкентської області, який раніше професійно займався змішаними єдиноборствами, у 2024 році вирушив до Москви, щоб узяти участь у бійцівському поєдинку. Однак згодом вірменські менеджери сказали, що бій скасований і чоловік мусить повернути гроші. «У мене не було коштів, і вони забрали мій паспорт», - розповів узбекистанець на суді.
Щоб розплатитися з боргами, він уклав контракт із Міноборони РФ, звернувшись за адресою, вказаною на рекламному банері. «Я запитав, чи виплатять гроші відразу. Вони підтвердили. Тоді я забрав паспорт у вірмен, віддав їм борг і підписав контракт терміном на один рік», - розповів чоловік на суді.
Узбекистанець пройшов підготовку на полігоні під Ростовом. Потім його відправили до Луганська, де він пройшов поглиблену військову підготовку. У серпні 2024 року чоловіка відправили на фронт, де він втратив око через осколкове поранення. Йому дали 60 днів відпустки, але він вирішив повернутися в Узбекистан.
Суд визнав чоловіка винним у найманстві. Його засудили до чотирьох років одного місяця і 20 днів обмеження волі.
Це не перший узбекистанець, засуджений на батьківщині за участь у війні проти України на боці Росії.
Від самого початку війни в Україні влада Узбекистану неодноразово закликала своїх громадян не вступати в іноземні армії.
Як повідомляв Укрінформ, суд у Празі ухвалив вирок колишній вчительці чеської мови Мартіні Беднаржовій, обвинуваченій у запереченні воєнних злочинів Росії в Україні.
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