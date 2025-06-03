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АНАЛІТИКА

Німеччина і надалі розвертатиме мігрантів на кордонах - МВС

 

Попри рішення суду, який визнав незаконними відмови кільком прохачам притулку на кордоні, уряд ФРН має намір продовжувати цю практику. Винесене в рамках прискореної процедури рішення адміністративного суду Берліна стосується одиничного випадку, тому в інших випадках МВС Німеччини буде як і раніше дотримуватися практики розвороту мігрантів на кордонах, заявив очільник відомства Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) в понеділок, 2 червня.

Добріндт додав, що варто дочекатися рішення суду в основному провадженні. Крім того, його міністерство також надасть більш детальні обґрунтування і посилання на причини відмов мігрантам, як того вимагає адмінсуд Берліна.

Раніше того ж дня адміністративний суд у Берліні за прискореною процедурою задовольнив позови трьох вихідців із Сомалі, які поскаржилися на відмову у в'їзді на кордоні в порушення Дублінської угоди.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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