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АНАЛІТИКА

Суд у Берліні: розворот мігрантів на кордоні ФРН незаконний

 

Адміністративний суд Берліна у понеділок, 2 червня, постановив, що мігрантів, які попросили притулок уже на території Німеччини, не можна розвертати на кордоні. Необхідно почати і завершити розгляд клопотання про притулок за Дублінською угодою, тобто за процедурою, що визначає, яка країна ЄС відповідає за розгляд заявки.

Приводом для рішення, винесеного судом за прискореною процедурою розгляду, став випадок із трьома сомалійцями, які 9 травня прибули потягом із Польщі та висловили прохання про притулок на вокзалі у Франкфурті-на-Одері. Німецькі прикордонники того ж дня відправили їх назад до Польщі, пославшись на те, що вони прибули з безпечної третьої країни. Саме це рішення адмінсуд Берліна визнав неправомірним.

При цьому суд уточнив, що мігранти не мають права вимагати вільного в'їзду вглиб Німеччини, "дублінську процедуру" можна проводити і в прикордонній зоні.

Як повідомлялось, запроваджені міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом (Alexander Dobrindt ) правила, що дозволяють розвертати прохачів притулку прямо на кордоні, діють з 7 травня. Після їх введення поліція Німеччини лише протягом 8 і 9 травня затримала на кордонах країни 365 нелегальних мігрантів. З них 286, або 78 відсоткам, відмовили у в'їзді в країну, повідомили у федеральній поліції ФРН.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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