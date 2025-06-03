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Білий дім просить Верховний суд США підтримати масові скорочення держслужбовців
08:48 03.06.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням підтвердити законність правових актів президента щодо масових скорочень федеральних службовців.
Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.
«Подання до Верховного суду (з боку адміністрації - ред.) надійшло після відмови апеляційного суду заморозити наказ судді з Каліфорнії про зупинення скорочень, які проводилися під керівництвом Департаменту ефективності уряду (DOGE)», - зазначається в повідомленні.
Раніше Трамп неодноразово заявляв, мовляв, виборці дали йому мандат на «чистку» федерального уряду. Для цього він залучив союзника-мільярдера Ілона Маска, який очолив DOGE. Маск залишив свою посаду минулого тижня.
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