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АНАЛІТИКА

Білий дім просить Верховний суд США підтримати масові скорочення держслужбовців

 

Адміністрація Дональда Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням підтвердити законність правових актів президента щодо масових скорочень федеральних службовців.

Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.

«Подання до Верховного суду (з боку адміністрації - ред.) надійшло після відмови апеляційного суду заморозити наказ судді з Каліфорнії про зупинення скорочень, які проводилися під керівництвом Департаменту ефективності уряду (DOGE)», - зазначається в повідомленні.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, мовляв, виборці дали йому мандат на «чистку» федерального уряду. Для цього він залучив союзника-мільярдера Ілона Маска, який очолив DOGE. Маск залишив свою посаду минулого тижня.
Ключові теги: США
 

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