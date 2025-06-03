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АНАЛІТИКА

Звіт: Понад 122 мільйони людей у світі є утікачами від війни

Звіт: Понад 122 мільйони людей у світі є утікачами від війни

 

Минулого року понад 122 мільйони людей були змушені залишити домівки через війни й насильство. Про це йдеться у звіті "Врятувати мир", який у понеділок, 2 червня, у Берліні представили чотири наукові установи: Міжнародний центр дослідження конфліктів у Бонні (BICC), Інститут дослідження миру та безпеки при Гамбурзькому університеті (IFSH), Інститут розвитку й миру (INEF) та Лейбніцький інститут досліджень миру і конфліктів (PRIF).

Автори звіту, згадуючи найперше війни у Секторі Гази, Росії проти України та у Судані, застерігають світ від надмірної мілітаризації, адже політики занадто багато уваги приділяють військовим рішенням. "З'явилася нова енергія і готовність порушувати міжнародне право. Це нас дуже турбує", - зазначив професор Крістофер Даазе (Christopher Daase), співавтор звіту.

За словами дослідника, ліберальний світовий порядок дійшов межі. Як наслідок, правила ведення війни вже "не є такими обов'язковими, як раніше". Як стверджують дослідники миру, значний внесок у такий розвиток подій зробив президент США Дональд Трамп, оскільки з ним США перестали бути стабілізуючим фактором у міжнародній політиці. "Ми боїмося, що деякі держави та уряди можуть взяти приклад з Дональда Трампа", - заявив Даазе.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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