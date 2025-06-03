Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Північна Македонія хоче знизити тарифи на товари зі США до нуля, очікує взаємності

 

Уряд Північної Македонії вирішив скасувати всі тарифи на американські товари, сподіваючись, що адміністрація Дональда Трампа піде на аналогічний крок для македонських товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Македонська міністерка фінансів Гордана Димитрієвська-Кочоська під час розмова з журналістами в понеділок офіційно підтвердила плани уряду знизити тарифи на товари зі США.

"Одностороннім зниженням митних ставок ми надсилаємо сигнал про необхідність пришвидшення процесу взаємності у взаємній торгівлі", - додала вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунський заявив, що на зустрічі у Вашингтоні з держсекретарем Марко Рубіо минулого тижня він обговорив укладення угоди про вільну торгівлю з США.

Зниження тарифів на товари зі США, яке ще потребує схвалення парламенту, було висунуте після того, як адміністрація Трампа наклала тарифи у 33% на Північну Македонію.

Це помітно вище, ніж тарифи у 20%, встановлені для Європейського Союзу.

За офіційними даними, у 2024 році обсяг торгівлі між Північною Македонією та США становив лише 314 мільйонів доларів, а імпорт із США - 196 мільйонів доларів.

План уряду Північної Македонії є частиною більш широких зусиль, спрямованих на стимулювання економіки країни, і передбачає також інші зниження митних тарифів.

Днями президент США Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі зростуть до 50%, що вдвічі перевищує нинішній рівень.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6184
  0,0923
 0,22
EUR
 1
 47,5032
  0,4292
 0,91

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1607  0,02 0,06 41,7737  0,04 0,09
EUR 46,8333  0,12 0,26 47,5852  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,10 0,24 41,6400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес