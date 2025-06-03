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Північна Македонія хоче знизити тарифи на товари зі США до нуля, очікує взаємності
23:55 02.06.2025 |
Уряд Північної Македонії вирішив скасувати всі тарифи на американські товари, сподіваючись, що адміністрація Дональда Трампа піде на аналогічний крок для македонських товарів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Македонська міністерка фінансів Гордана Димитрієвська-Кочоська під час розмова з журналістами в понеділок офіційно підтвердила плани уряду знизити тарифи на товари зі США.
"Одностороннім зниженням митних ставок ми надсилаємо сигнал про необхідність пришвидшення процесу взаємності у взаємній торгівлі", - додала вона.
Своєю чергою міністр закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунський заявив, що на зустрічі у Вашингтоні з держсекретарем Марко Рубіо минулого тижня він обговорив укладення угоди про вільну торгівлю з США.
Зниження тарифів на товари зі США, яке ще потребує схвалення парламенту, було висунуте після того, як адміністрація Трампа наклала тарифи у 33% на Північну Македонію.
Це помітно вище, ніж тарифи у 20%, встановлені для Європейського Союзу.
За офіційними даними, у 2024 році обсяг торгівлі між Північною Македонією та США становив лише 314 мільйонів доларів, а імпорт із США - 196 мільйонів доларів.
План уряду Північної Македонії є частиною більш широких зусиль, спрямованих на стимулювання економіки країни, і передбачає також інші зниження митних тарифів.
Днями президент США Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі зростуть до 50%, що вдвічі перевищує нинішній рівень.
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