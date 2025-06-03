Північна Македонія хоче знизити тарифи на товари зі США до нуля, очікує взаємності

Уряд Північної Македонії вирішив скасувати всі тарифи на американські товари, сподіваючись, що адміністрація Дональда Трампа піде на аналогічний крок для македонських товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Македонська міністерка фінансів Гордана Димитрієвська-Кочоська під час розмова з журналістами в понеділок офіційно підтвердила плани уряду знизити тарифи на товари зі США.

"Одностороннім зниженням митних ставок ми надсилаємо сигнал про необхідність пришвидшення процесу взаємності у взаємній торгівлі", - додала вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунський заявив, що на зустрічі у Вашингтоні з держсекретарем Марко Рубіо минулого тижня він обговорив укладення угоди про вільну торгівлю з США.

Зниження тарифів на товари зі США, яке ще потребує схвалення парламенту, було висунуте після того, як адміністрація Трампа наклала тарифи у 33% на Північну Македонію.

Це помітно вище, ніж тарифи у 20%, встановлені для Європейського Союзу.

За офіційними даними, у 2024 році обсяг торгівлі між Північною Македонією та США становив лише 314 мільйонів доларів, а імпорт із США - 196 мільйонів доларів.

План уряду Північної Македонії є частиною більш широких зусиль, спрямованих на стимулювання економіки країни, і передбачає також інші зниження митних тарифів.

Днями президент США Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі зростуть до 50%, що вдвічі перевищує нинішній рівень.