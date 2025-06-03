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ЄС схвалив спільне підприємство для розробки винищувачів шостого покоління
23:00 02.06.2025 |
Європейська комісія схвалила створення спільного підприємства між британською BAE Systems, італійською Leonardo та Japan Aircraft Industrial Enhancement.
Підприємство керуватиме програмою Global Combat Air Programme як генеральний підрядник і провідний системний інтегратор, сказано на сайті ЄК.
Співпраця буде зосереджена на розробленні винищувача шостого покоління. Основними користувачами цього літака стануть уряди Італії, Великої Британії та Японії з можливістю продажу в інші юрисдикції або урядовим покупцям у майбутньому.
Спільне підприємство буде рівномірно розділене між трьома компаніями, кожна з яких отримає частку 33,3%. Штаб-квартира нової компанії буде в Британії, а перший генеральний директор буде з Італії.
Проєкт буде спрямований на створення альтернативи програмі винищувачів наступного покоління США, пише Financial Times. Наявний винищувач F-35 та його попередники є основою військово-повітряних сил НАТО, але це викликало занепокоєння в деяких столицях щодо їхньої надмірної залежності від Вашингтона.
Єврокомісія дійшла висновку, що угода не викликала проблем з конкуренцією у блоці.
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