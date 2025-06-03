ЄС схвалив спільне підприємство для розробки винищувачів шостого покоління

Європейська комісія схвалила створення спільного підприємства між британською BAE Systems, італійською Leonardo та Japan Aircraft Industrial Enhancement.

Підприємство керуватиме програмою Global Combat Air Programme як генеральний підрядник і провідний системний інтегратор, сказано на сайті ЄК.

Співпраця буде зосереджена на розробленні винищувача шостого покоління. Основними користувачами цього літака стануть уряди Італії, Великої Британії та Японії з можливістю продажу в інші юрисдикції або урядовим покупцям у майбутньому.

Спільне підприємство буде рівномірно розділене між трьома компаніями, кожна з яких отримає частку 33,3%. Штаб-квартира нової компанії буде в Британії, а перший генеральний директор буде з Італії.

Проєкт буде спрямований на створення альтернативи програмі винищувачів наступного покоління США, пише Financial Times. Наявний винищувач F-35 та його попередники є основою військово-повітряних сил НАТО, але це викликало занепокоєння в деяких столицях щодо їхньої надмірної залежності від Вашингтона.

Єврокомісія дійшла висновку, що угода не викликала проблем з конкуренцією у блоці.