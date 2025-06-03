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Другий за багатством мільярдер Азії потрапив під підозру в обході санкцій США – WSJ
17:22 02.06.2025 |
Американська прокуратура почала розслідування проти компаній індійського мільярдера Гаутама Адані - другої найбагатшої людини Азії, пише The Wall Street Journal. Прокурори перевіряють, чи імпортувала компанія іранський скраплений газ (LPG) через порт Мундра в Індії, що може порушувати санкційний режим США.
Журналісти Wall Street Journal проаналізували рух танкерів між портом Мундра та Перською затокою і виявили ознаки ухилення від санкцій: супутникові знімки показують судна в іранських портах, хоча їхня AIS (система автоматичної ідентифікації) повідомляла про перебування в Іраку.
Індійський мільярдер категорично заперечує всі звинувачення і стверджує, що виконує всі обов'язки добросовісного імпортера.
Нове розслідування посилює проблеми Адані - у листопаді 2024 року США звинуватили його в шахрайстві та корупції за організацію хабарів на $250 млн індійським чиновникам для отримання вигідних контрактів на постачання сонячної енергії.
Нова адміністрація США послабила контроль за корупцією за кордоном, але не санкції проти Ірану, і погрожує вторинними санкціями всім, хто купує іранські нафтопродукти.
Адані - ключова фігура індійського бізнесу. Він засновник та голова Adani Group, великого індійського конгломерату, що займається інфраструктурою, виробництвом електроенергії, торгівлею сировиною.
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