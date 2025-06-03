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АНАЛІТИКА

Недостатньо лояльний: Трамп відкликав кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду голови NASA

 

Адміністрація Дональда Трампа офіційно відкликала кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду адміністратора NASA, попри те, що його кандидатуру вже схвалив Сенатський комітет місяць тому. Причиною такого рішення стало те, що Айзекмана виявився недостатньо лояльним до політичного курсу Трампа, зокрема програми America First. Про це першим повідомило видання Semafor. Пізніше сам Айзекман підтвердив своє відкликання.


Як пише Ars Technica, представниця Білого дому Ліз Х'юстон заявила, що президент Трамп планує оголосити нового кандидата на посаду адміністратора NASA, який буде повністю підтримувати його амбітну мету - відправити американців на Марс і встановити прапор США на цій планеті.

Варто зазначити, що Айзекман - відомий підприємець і приватний астронавт, який отримав підтримку Ілона Маска. Саме завдяки Маску він зміг оминути суворі перевірки на політичну лояльність, яким піддавались інші кандидати на високі посади в адміністрації Трампа. Проте Маск нещодавно заявив, що суттєво скоротив свою участь у політичному житті, і його вихід із Вашингтона відкрив дорогу для критиків, які виступали проти кандидатури Айзекмана. Серед претензій - те, що він фінансував демократів і висловлювався проти деяких скорочень бюджету NASA, запланованих Білим домом.

Після відходу Маска, критики в адміністрації Трампа активізували свої зусилля, щоб заблокувати призначення Айзекмана.

Для NASA це рішення - серйозний удар, адже агентство вже стикається зі значним скороченням бюджету. У 2026 році фінансування може зменшитись на 24% порівняно з 2025-м. Джерела в NASA зазначають, що без Айзекмана агентство опиняється у дуже складній ситуації, оскільки він мав реальні плани допомогти організації впоратись із цими викликами.

Тепер серед кандидатів на посаду адміністратора називають генерала ВПС США Стівена Кваста - прихильника MAGA, однак його досвід більше пов'язаний із військовими завданнями, аніж із космічною діяльністю.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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