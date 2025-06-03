Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Латвія заборонила в'’їзд росіянам, які мають нерухомість поряд зі стратегічними об'єктами країни
16:27 02.06.2025 |
Влада Латвії заборонила в'їзд громадянам Росії, які мають нерухомість поруч зі стратегічно важливими об'єктами країни.
Таке рішення ухвалила Служба державної безпеки Латвії, передає Delfi.
Служба державної безпеки пояснила, що на підставі отриманої інформації про ризики останніми роками вона провела кілька перевірок російських громадян, які є власниками нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів у Латвії.
У ряді випадків було виявлено ризики, які створюють російські громадяни для національної безпеки Латвії.
Ці громадяни Росії, за рекомендацією СДБ, включені до так званого "чорного списку" або списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії.
Як повідомлялося, на початку квітня парламент Фінляндії одноголосно затвердив пропозицію уряду про повну заборону громадянам Росії на операції з нерухомістю.
Також того місяця стало відомо, що консервативна група Сейму Литви пропонує законодавчі зміни, які зобов'яжуть громадян Росії отримувати спеціальний дозвіл для купівлі нерухомості поблизу стратегічних об'єктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст «меморандуму» Росії
|Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський
|Колишню очільницю МЗС Німеччини Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
|Умєров: РФ лише сьогодні передала «свій документ» щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Звіт: Понад 122 мільйони людей у світі є утікачами від війни
|Північна Македонія хоче знизити тарифи на товари зі США до нуля, очікує взаємності
|Норвегія допоможе покрити дефіцит газу на мільярд євро - Зеленський
|Суттєве збільшення підтримки України є справою найближчих місяців - Науседа
|Новий президент Румунії: ми й далі підтримуватимемо Україну
|Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст «меморандуму» Росії
Бізнес
|Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4
|ЗМІ: Sony перестала випускати смартфони на власних заводах
|Google Photos додає редактор з підтримкою штучного інтелекту
|Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision
|GPT-4o від OpenAI здатна на когнітивний дисонанс — модель змінила думку про путіна під час дослідження
|CATL оголосила про прорив у технології літій-металевих батарей
|Hyundai та аеропорт Інчхон випробують роботів зі ШІ для зарядки електромобілів