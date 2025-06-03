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АНАЛІТИКА

Росіян попередили про загрозу різкого скорочення асортименту продуктів в магазинах

 

У Росії можуть різко зрости ціни на продукти харчування, а їхній асортимент у магазинах - скоротитися, якщо влада зобов'яже виробників дотримуватися харчових норм.

Про це пише The Moscow Times.

З таким попередженням виступили провідні виробники харчових продуктів з асоціацій "Союзмолоко", "Русбренд", "Руспродсоюз", "Рибний союз", "Асконд", Національної м'ясної асоціації та Національного союзу хлібопечення.

У листі президенту Торгово-промислової палати (ТПП) Сергію Катиріну вони попросили донести свою позицію до віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова і переконати уряд виключити поправку про ГОСТи із закону про стандартизацію.

У документі, з яким ознайомилися "Известия", йдеться про те, що законодавство наразі дозволяє харчопрому виробляти продукти за внутрішніми стандартами організації і технічними умовами.

При цьому вироблені продукти повинні відповідати вимогам з безпеки, які обумовлені в технічних регламентах. У разі ж введення обов'язкових ГОСТів компанії повинні будуть отримати свідоцтва про держреєстрацію та сертифікати відповідності своєї продукції обов'язковим вимогам.

Це обернеться великими витратами для всієї галузі. У результаті з ринку зникне 10% найменувань товарів тільки в молочній галузі, а ціни зростуть, зокрема, на соціально значущі продукти, зазначили харчові компанії.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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