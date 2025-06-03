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У Єврокомісії розповіли про деталі розмови фон дер Ляєн з сенатором Гремом
15:56 02.06.2025 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та сенатор-республіканець Ліндсі Грем у понеділок, 2 червня, у Берліні обговорили координацію жорстких санкції США та ЄС проти Росії.
Про це повідомили у пресслужбі "Європейської комісії", передає "Європейська правда".
Грем та фон дер Ляєн обговорили спільну координацію санкцій проти Росії у відповідь на триваючу агресію проти України.
"Сьогодні вранці в Берліні президент фон дер Ляєн зустрілася з сенатором США Ліндсі Гремом, щоб обговорити координацію між ЄС та США щодо санкцій у відповідь на триваючу загарбницьку війну Росії проти України", - повідомили в Єврокомісії.
Фон дер Ляєн наголосила, що як Євросоюзу, так і США "потрібне реальне припинення вогню, нам потрібна Росія за столом переговорів, і нам потрібно закінчити цю війну".
"Тиск працює, оскільки Кремль не розуміє нічого іншого", - переконана президентка Єврокомісії.
Фон дер Ляєн "привітала зобов'язання сенатора Грема посилити тиск на Росію і просунути законопроєкт (про санкції. - Ред.) у Сенаті наступного тижня".
У Єврокомісії нагадали, що ЄС готує свій 18-й пакет жорстких санкцій, спрямованих на енергетичні доходи Росії, включаючи інфраструктуру "Північного потоку", російський банківський сектор і зниження верхньої межі ціни на сиру нафту.
"Ці кроки, вжиті разом із заходами США, різко посилять спільний вплив наших санкцій", - заявила президентка фон дер Ляєн.
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