ЄС готується обмежити доступ китайських виробників медичних виробів до держзакупівель

Європейський Союз планує запровадити обмеження для китайських компаній, які постачають медичні вироби, у сфері державних закупівель у межах блоку. Очікується, що країни-члени ЄС проголосують за відповідне рішення вже найближчими днями, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з деталями.

Це може стати першим прикладом застосування так званого Механізму міжнародних державних закупівель (International Procurement Instrument, IPI) - законодавчого інструменту, ухваленого у 2022 році, який передбачає дзеркальну відповідь на обмеження доступу європейських компаній до закупівель в третіх країнах.

Передумовою стало розслідування Єврокомісії щодо закупівельної політики Китаю у сфері медичних виробів. У січні 2025 року було виявлено системну дискримінацію іноземних компаній у Китаї. Попри консультації з Пекіном, врегулювати ситуацію не вдалося.

Китай у межах політики "Made in China" активно просуває імпортозаміщення, ставлячи за мету досягти 85% частки національних виробників у сегменті ключових компонентів для медтехніки до 2025 року. Це вже дало економічні результати: лише за рік Китай перетворив дефіцит у €1,3 млрд на профіцит у €5,2 млрд в торгівлі відповідною продукцією, зазначено в звіті ЄС.

Очікується, що обмеження можуть варіюватися від зміни оцінки пропозицій у тендерах до повної заборони участі китайських компаній у державних закупівлях у ЄС. Такий крок може ускладнити відносини між Брюсселем і Пекіном, особливо на тлі посилення глобальних торгових напружень, пише видання.