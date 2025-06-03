«Вбили і замінили роботами-клонами». Трамп поширив теорію змови про Байдена

Дональд Трамп розмістив на своїй платформі Truth Social необґрунтоване твердження, що його попередника Джо Байдена "стратили" ще 2020 року, замінивши його клоном або роботом, пише NBC News.

Трамп поділився дописом анонімного користувача, який запевняє, що Байден - це начебто не людина, а "роботизована бездушна сутність".

Коментарів чи пояснень до репосту Трамп не додав, хоча на нього підписані 10 мільйонів людей.

Білий дім поки що не прокоментував, чому американський лідер вирішив поширити подібну заяву, й чи сам він вірить у цю версію.

NBC News вказує, що Трамп не вперше поширює дезінформацію: повідомляють, що він роками просував теорії змови, зокрема про свою перемогу на виборах 2020 року, яку, на його думку, у нього просто "вкрали".

Він також підтримував хибні твердження про те, що "Барак Обама народився не у США і тому не мав права висуватися в президенти".

А під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що "мігранти з Гаїті їдять домашніх тварин".

Усі ці твердження заперечили і довели їхню хибність.

Союзники Трампа також публікують подібні заяви, підкреслили журналісти. Серед їхніх тверджень - заяви про "глибинну державу", дезінформація про вакцини та багато інших.

Так, нинішній міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший, повторював необґрунтовані звинувачення, що щеплення викликають аутизм.

Трамп продовжує дивувати, а іноді й обурювати неоднозначними заявами та діями. Нещодавно він оприлюднив своє фото в образі Папи Римського, створеного штучним інтелектом. За це католики звинуватили його в глузуванні з віри

На тлі новин про агресивний рак простати у Байдена, Трамп та його оточення посилили критику експрезидента, натякаючи на "приховування діагнозу" та ставлячи під сумнів його психічний стан, зазначає NBC News.

Сам Байден оптимістично оцінює шанс на лікування від агресивної форми раку, яку в нього виявили раніше.

Журналістам він сказав, що "почувається добре", а в його оточенні "всі дуже оптимістично налаштовані".

Нещодавно Дональд Трамп оголосив недійсними помилування, які його попередник підписав у свій останній день на посаді.

За словами Трампа, документи не мають юридичної сили, оскільки їх підписали за допомогою машини-автопена, що відтворює підпис, і нібито "без відома" Байдена.

NBC News вказує, що Білий дім використовує авторучки для відтворення підписів уже кілька десятиліть.