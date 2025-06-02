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АНАЛІТИКА

Більше половини забудовників у Росії цьогоріч не виконали план продажів. За рік вони обвалилися на 23%

 

У Росії падіння попиту на житло виявилося сильнішим, ніж очікували будівельники. Лише 44% з них змогли в першому кварталі виконати плани продажів, при тому, що рік тому план виконували 59%. Так, продажі житла у квітні цього року були на 23% нижчими за торішні, за чотири місяці падіння становить 10%.

Про це пише The Moscow Times.

На таку тенденцію забудовники відповідають скороченням запуску нових проєктів: за січень-квітень розпочато будівництво на 18% менше, ніж роком раніше. План із запусків виконали 59% компаній, рік тому їхня частка була 68%. Решта, що залишилися у забудовників, концентруються на вже розпочатих проєктах: 88% компаній виконали плани з будівельних робіт.

За даними джерел на ринку, нічого хорошого забудовники найближчим часом не чекають. Оцінки подальших перспектив - переважно песимістичні. Зростає частка тих, хто очікує подальшого погіршення ситуації в житловому будівництві (59% опитаних, +3 процентних пункти, п.п. за квартал), зниження рентабельності (77%, +5 п. п.) та скорочення портфеля будівництва (55%, +8 п.п.).

Як зауважується, російська будівельна галузь потрапила до "ідеального шторму". Видачі іпотеки впали вдвічі, а високі відсоткові ставки різко збільшили вартість обслуговування кредитів. І якщо завершення програми безадресної пільгової іпотеки під 8% було оголошено заздалегідь, то на такі високі ставки за ринковою іпотекою та кредитами для забудовників російський ринок не чекав.

Попит підривають також ціни, які сильно зросли за кілька років іпотечного буму і високої інфляції.

Забудовники намагаються компенсувати зниження кредитного попиту продажами в розстрочку, але з такими схемами бореться Центробанк РФ, до того ж розстрочки призводять до подорожчання проєктного фінансування - одного з головних джерел коштів для будівельників.

"Так важко галузі не було давно", - сказав заступник міністра будівництва РФ Нікіта Стасишин.

Кожен четвертий-п'ятий російський забудовник має фінансові проблеми, в основному це невеликі регіональні компанії.

Раніше повідомлялося, що російську будівельну галузь може накрити хвиля банкрутств через кризу внаслідок скасування масової іпотеки, високу ключову ставку Центробанку РФ і падіння попиту.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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