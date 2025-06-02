Через попит на ШІ та ризики диверсій: Європа та Азія об’єднують сили для захисту підводних кабелів

На безпековому форумі Shangri-La Dialogue у Сінгапурі представники оборонних відомств країн Південно-Східної Азії та Європи закликали до тіснішої співпраці для захисту глобальної мережі підводних кабелів. Про це пише Bloomberg.

Це питання стало особливо актуальним через зростання інцидентів із пошкодженнями кабелів у європейських водах, зокрема в Балтійському морі. Сінгапур і Малайзія стали ключовими вузлами для приблизно 600 волоконно-оптичних кабелів, що передають майже всі дані у світі.

Міністр оборони Сінгапуру Чан Чун Сінг наголосив, що захищати потрібно всю мережу, а не окремі точки, і важливо забезпечити безпеку обох кінців кабелів. Європейські представники, своєю чергою, поділилися досвідом щодо захисту інфраструктури після зростання інцидентів, пов'язаних із танкерами, що ходять до та з росії, а також китайськими суднами.

Глобальна мережа підводних кабелів простягається на понад 1,4 мільйона кілометрів, і її захист стає дедалі важливішим, особливо на тлі зростання попиту на потужності дата-центрів, що потрібні для розвитку штучного інтелекту. Очікується, що інвестиції в підводні кабелі досягнуть $15,4 мільярда між 2024 і 2028 роками.

Попри підозри щодо диверсій з боку росії чи Китаю, чітких доказів навмисних атак здебільшого немає. Багато інцидентів трапляються через аварії або недбалість. Водночас НАТО посилило патрулювання ключових районів, щоб запобігти можливим загрозам.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас закликала Європу та Азію об'єднати зусилля у боротьбі з "тіньовими флотиліями" танкерів і переглянути морські закони безпеки.

Міністри оборони Філіппін та Таїланду також підкреслили важливість захисту підводної інфраструктури, зазначивши, що вона вразлива не лише до диверсій, а й до аварій і природних катастроф.