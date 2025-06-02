Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнесменів Франції зобов'язали краще захищати працівників від спеки

 

До французького Трудового кодексу додали нові положення, щоб краще захистити працівників від ризиків, пов'язаних зі спекою.

Постанова, спрямована на посилення зобов'язань роботодавців, опублікована в "Офіційному віснику", передає Укрінформ із посиланням на Le Figaro.

У разі виявлення ризику «шкоди здоров'ю та безпеці працівників, пов'язаної з впливом епізодів сильної спеки», роботодавець має, зокрема, змінити організацію праці за допомогою заходів, спрямованих на "адаптацію робочого часу, призупинення виконання важких завдань у найспекотніший час та кращу регуляцію періодів відпочинку", повідомляє Міністерство праці.

За новим регламентом, роботодавець має також забезпечити доступ до питної води, з розрахунку мінімум три літри на день на людину - за відсутності водопроводу. Він також мусить забезпечити відповідний спецодяг, головні убори та захисні окуляри. Самі робочі місця повинні бути спроєктовані таким чином, щоб зменшити вплив сонячної радіації та накопичення тепла.

Постанова вступить у силу з 1 липня.

Минулого літа Адміністрація США оголосила про запровадження додаткових заходів для реагування на аномальну спеку, а також захисту населення і працівників.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5261
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 47,0740
  0,2714
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1607  0,02 0,06 41,7737  0,04 0,09
EUR 46,8333  0,12 0,26 47,5852  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,10 0,24 41,6400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес