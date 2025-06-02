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Бізнесменів Франції зобов'язали краще захищати працівників від спеки
09:55 02.06.2025 |
До французького Трудового кодексу додали нові положення, щоб краще захистити працівників від ризиків, пов'язаних зі спекою.
Постанова, спрямована на посилення зобов'язань роботодавців, опублікована в "Офіційному віснику", передає Укрінформ із посиланням на Le Figaro.
У разі виявлення ризику «шкоди здоров'ю та безпеці працівників, пов'язаної з впливом епізодів сильної спеки», роботодавець має, зокрема, змінити організацію праці за допомогою заходів, спрямованих на "адаптацію робочого часу, призупинення виконання важких завдань у найспекотніший час та кращу регуляцію періодів відпочинку", повідомляє Міністерство праці.
За новим регламентом, роботодавець має також забезпечити доступ до питної води, з розрахунку мінімум три літри на день на людину - за відсутності водопроводу. Він також мусить забезпечити відповідний спецодяг, головні убори та захисні окуляри. Самі робочі місця повинні бути спроєктовані таким чином, щоб зменшити вплив сонячної радіації та накопичення тепла.
Постанова вступить у силу з 1 липня.
Минулого літа Адміністрація США оголосила про запровадження додаткових заходів для реагування на аномальну спеку, а також захисту населення і працівників.
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