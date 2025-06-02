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АНАЛІТИКА

США надіслали Ірану пропозицію щодо ядерної угоди

 

Сполучені Штати Америки представили Ірану свою першу офіційну пропозицію щодо елементів ядерної угоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

Співрозмовники видання описують документ як низку пунктів, а не як повний проєкт угоди.

У ньому міститься заклик до Ірану припинити збагачення урану і пропонується створити регіональний консорціум з виробництва ядерної енергії за участю Ірану, Саудівської Аравії та інших арабських країн, а також США.

Зазначається, що ця пропозиція стала першою із початку переговорів на початку квітня, коли спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф виклав її на папері.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про передачу Штатами пропозиції щодо ядерної угоди у соцмережі Х. Він вказав, що документ передав колега з Оману, який є посередником у переговорах. Пізніше це підтвердили у Білому домі.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну бомбу. Спеціальний представник Віткофф надіслав іранському режиму детальну і прийнятну пропозицію, і в їхніх інтересах її прийняти», - заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона додала, що з поваги до чинної угоди адміністрація США не коментуватиме деталі нової пропозиції.

Як зазначається, Арагчі сказав, що Тегеран «відповість на пропозицію США відповідно до принципів, національних інтересів і прав народу Ірану».
Ключові теги: США, Іран
 

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