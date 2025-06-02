Іран нарощує запаси урану, збагаченого майже до рівня створення ядерної зброї - AP

Іран збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

Про це йдеться у конфіденційній доповіді МАГАТЕ, з якою ознайомилася АР, передає Укрінформ.

У звіті йдеться, що станом на 17 травня Іран накопичив 408,6 кілограма урану, збагаченого до 60%. Це на 133,8 кілограма більше, або майже на 50%, порівняно з останнім звітом МАГАТЕ, оприлюдненим у лютому.

Для виготовлення ядерної зброї використовується уран, збагачений до 90%.

У МАГАТЕ заявили, що швидке накопичення високозбагаченого урану викликає «серйозне занепокоєння».

При цьому Іран стверджує, що його ядерна програма має виключно «мирні» цілі.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше попереджав, що Тегеран має достатньо урану, збагаченого до рівня, близького до того, щоб зробити «кілька» ядерних бомб.

За оцінками американських спецслужб, Іран ще не розпочав програму створення зброї, але «здійснює заходи, які покращують його позицію для створення ядерного пристрою, якщо він вирішить це зробити».