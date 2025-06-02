Апеляційний суд США залишив у силі заборону Трампові звільняти держслужбовців

Апеляційний суд США не задовольнив прохання адміністрації Дональда Трампа розблокувати правові акти президента щодо масових звільнень у низці федеральних агентств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на рішення суду, ухвалене у п'ятницю ввечері.

Адміністрація Трампа звернулася до Апеляційного суду з проханням зупинити дію рішення нижчої інстанції (окружного суду в Сан-Франциско штату Каліфорнія), яка 9 травня заборонила звільнення у більш як десятку відомств. Проте суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

У рішенні зазначається, що відповідний указ Трампа «значно перевищує наглядові повноваження президента, передбачені Конституцією».

«Реформа, передбачена цим указом, традиційно потребувала схвалення Конгресом», - зазначив суддя Вільям Флетчер.

Позов до суду в Сан-Франциско подали профспілки, органи місцевого самоврядування та громадські організації. Вони оскаржили указ Трампа від лютого цього року, який передбачає масштабну реорганізацію федеральних установ, а також пов'язані з ним накази Управління кадрової служби та Бюджетного управління США.

Рішення суду стосується майже всіх міністерств, зокрема оборони, енергетики, охорони здоров'я, внутрішньої безпеки, юстиції, внутрішніх справ, праці, закордонних справ і фінансів.



