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АНАЛІТИКА

ЗМІ: для Трампа формат розвідувальних звітів змінять – можливо, під стиль Fox News

 

Очільниця Національної розвідки США Тульсі Габбард хоче змінити формат щоденних розвідувальних брифінгів для Дональда Трампа, аби ті більше відповідали його вподобанням щодо формату подання інформації.

Про це стало відомо телеканалу NBC News від пʼяти проінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією NBC News, Габбард попросила нинішніх і колишніх співробітників розвідки запропонувати, як можна змінити щоденні президентські брифінги (PDB) відповідно до політичних інтересів і звичок Трампа.

Чотири співрозмовники телеканалу стверджують, що серед запропонованих варіантів - відеоверсія PDB, яка за своїм виглядом і форматом буде схожа на трансляцію Fox News.

Згідно з цією ідеєю, офіс директорки Національної розвідки міг би найняти продюсера Fox News для виробництва відеоверсії брифінгу та одну з телеведучих - для її презентації, описує NBC News.

"Проблема Трампа в тому, що він не читає. Він весь час дивиться телевізор", - сказало NBC News одне із джерел.

Також Габбард обговорювала інші зміни до PDB, зокрема її адаптацію відповідно до інтересів президента США: наголос на інформації про економічні та торговельні питання і менше уваги до війни в Україні, йдеться в матеріалі.

І зміна формату щоденних брифінгів президента США, і зміна змісту - це звичайна практика, яка супроводжувала попередників Трампа.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп прослухав суттєво менше PDB, ніж його попередники, і не читає супровідний документ до нього, натомість більше покладаючись на інформацію, отриману усно.

За повідомленнями ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа також планує скоротити персонал Центрального розвідувального управління та інших головних розвідувальних установ США у межах економії федерального бюджету.
Ключові теги: США
 

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