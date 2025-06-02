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У ЄС розглядають контрзаходи на підвищення Трампом мит на сталь
08:22 02.06.2025 |
Європейська комісія заявила в суботу, що «глибоко» шкодує про оголошене підвищення мит на імпорт сталі у США і що ЄС готовий вжити контрзаходів.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми глибоко шкодуємо про оголошене підвищення мит США на імпорт сталі з 25% до 50%", - заявив представник Європейської комісії в електронному листі.
Там додали, що рішення Трампа додає ще більшої невизначеності світовій економіці та збільшує витрати споживачів і підприємств по обидва боки Атлантики, а також підриває поточні зусилля з досягнення домовленого рішення.
Речник Єврокомісії зазначив, що Європейський Союз призупинив свої контрзаходи, щоб створити простір для продовження переговорів.
«Європейська комісія наразі завершує консультації щодо розширення контрзаходів. Якщо не буде досягнуто взаємоприйнятного рішення, існуючі та додаткові заходи ЄС автоматично набудуть чинності 14 липня - або раніше, якщо цього вимагатимуть обставини», - додав він.
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