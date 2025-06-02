Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ЄС розглядають контрзаходи на підвищення Трампом мит на сталь

 

Європейська комісія заявила в суботу, що «глибоко» шкодує про оголошене підвищення мит на імпорт сталі у США і що ЄС готовий вжити контрзаходів.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми глибоко шкодуємо про оголошене підвищення мит США на імпорт сталі з 25% до 50%", - заявив представник Європейської комісії в електронному листі.

Там додали, що рішення Трампа додає ще більшої невизначеності світовій економіці та збільшує витрати споживачів і підприємств по обидва боки Атлантики, а також підриває поточні зусилля з досягнення домовленого рішення.

Речник Єврокомісії зазначив, що Європейський Союз призупинив свої контрзаходи, щоб створити простір для продовження переговорів.

«Європейська комісія наразі завершує консультації щодо розширення контрзаходів. Якщо не буде досягнуто взаємоприйнятного рішення, існуючі та додаткові заходи ЄС автоматично набудуть чинності 14 липня - або раніше, якщо цього вимагатимуть обставини», - додав він.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5261
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 47,0740
  0,2714
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1607  0,02 0,06 41,7737  0,04 0,09
EUR 46,8333  0,12 0,26 47,5852  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,10 0,24 41,6400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес