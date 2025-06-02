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АНАЛІТИКА

Швеція посилить контроль за іноземними суднами, аби боротись з «тіньовим флотом» РФ

 


Уряд Швеції ухвалив нову постанову про посилення перевірок страхування іноземних суден з метою посилення контролю над так званим "тіньовим флотом" Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві шведського уряду.

Нове положення, яке посилює контроль за іноземними суднами, що прямують до Швеції, шляхом вимагання інформації про страхування, набуде чинності 1 липня.

Згідно з ним, шведська Берегова охорона та Морське управління зможуть збирати інформацію про страхування навіть від суден, які проходять через шведську морську територію або економічну зону - а не тільки від тих, що заходять у порт.

"Ми спостерігаємо все більше проблемних подій у Балтійському морі, і це вимагає від нас не тільки сподіватися на краще, але й готуватися до найгіршого", - прокоментував прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Росія використовує "тіньовий флот" для транспортування нафти і газу або для перевезення вкраденого українського зерна.

Нещодавно російське судно "тіньового флоту" помітили під час здійснення "підозрілих маневрів" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.
 

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