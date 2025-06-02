Нідерланди фіксують зростання шпигунської діяльності з боку Китаю





Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що китайські зусилля зі шпигунства за його країною посилюються, при цьому основна увага приділяється напівпровідникам.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у розмові з Reuters.

За словами Брекельманса, Китай зацікавлений у напівпровідниковій промисловості, в якій Нідерланди є технологічними лідерами.

"Отримати цю інтелектуальну власність - це для Китаю цікаво", - сказав міністр.

Він наголосив, що шпигунська кампанія КНР проти нідерландських технологій триває і досі.

"У наших останніх розвідувальних звітах розвідувальне агентство зазначило, що найбільша кіберзагроза походить з Китаю, і що ми бачимо найбільшу кіберактивність, яка походить з Китаю. Так було минулого року, і так є й зараз. Тому ми бачимо лише посилення цієї тенденції", - наголосив Брекельманс.

Він додав, що безпека стає все більш важливою для Нідерландів, оскільки Китай "використовує своє економічне становище в геополітичних цілях, а також для тиску на нас".

Для протидії загрозам Нідерланди запровадили інструменти для захисту ключових галузей промисловості та життєво важливих інтересів, додав він, водночас закликавши до зменшення залежності від Китаю.

"Як на рівні Європейського Союзу, так і на національному рівні, ми повинні зробити більш рішучі кроки для зменшення цієї залежності", - підкреслив глава Міноборони Нідерландів.

Нідерландська військова розвідка у щорічному звіті у 2024 році вперше заявила, що китайські шпигуни взяли на приціл нідерландську напівпровідникову, аерокосмічну та морську промисловість, щоб спробувати посилити збройні сили Китаю.