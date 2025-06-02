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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію до 50%

 
Президент США Дональд Трамп оголосив, що мита на імпорт сталі зростуть до 50%, що вдвічі перевищує нинішній рівень.

Про це він заявив під час виступу на заводі US Steel за межами Піттсбурга, штат Пенсильванія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Спочатку Трамп запровадив масштабні 25% мита на всю сталь і алюміній, що імпортуються до США, в березні.

"Ми збираємося підвищити мита на сталь в Сполучені Штати Америки на 25%, ми збираємося підвищити їх з 25% до 50%", - заявив президент під схвальні вигуки натовпу.

Трамп сказав, що розглядав можливість запровадження 40% тарифу, але керівники галузі сказали йому, що вони хочуть 50% тарифу.

"При 25% вони можуть перелізти через цей паркан", - сказав Трамп. "При 50% ніхто не зможе перелізти через цей паркан", - додав він.

Трамп також написав у Truth Social, що мита на сталь і алюміній у розмірі 50% будуть запроваджені починаючи з середи, 4 червня.

"Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50% із середи, 4 червня. Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості. Зробимо Америку знову великою!", - написав він.

Раніше у пʼятницю Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення мит, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити мита на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".
Ключові теги: США
 

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