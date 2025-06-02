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Фінляндія вперше офіційно звинуватила у шпигунстві Іран
08:44 02.06.2025 |
Служба безпеки та розвідки Фінляндії (Supo) 30 травня повідомила, що країна стала об'єктом шпигунських операцій з боку Ірану.
Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує фінський телерадіомовник Yle.
Це перший випадок, коли Supo офіційно включила Іран до переліку держав, підозрюваних у веденні шпигунської діяльності проти країни.
Дії Ірану стають дедалі ворожими, що є відображенням погіршення відносин цієї держави із Заходом, заявили у Supo.
Представник служби також зазначив, що загроза з боку Тегерану в цілому зросла у країнах Північної Європи, хоча подробиць про те, яку саме інформацію Іран намагається зібрати у Фінляндії, не надано.
До цього часу серед держав, які публічно звинувачували у шпигунстві проти Фінляндії, були лише Росія та Китай.
Водночас у Supo повідомили, що окрім трьох названих країн, також підозрюють низку інших авторитарних режимів у веденні шпигунської діяльності на території Фінляндії або проти людей, які там проживають.
"Мета полягає в отриманні інформації про цих людей за допомогою різних засобів. Одним із таких засобів є агентурна розвідка", - йдеться у відповіді Supo на запит Yle.
У службі додають, що такі дії мають на меті "змусити замовкнути критиків режиму за кордоном".
Раніше у Supo повідомляли, що співробітники російської розвідки можуть все частіше видавати себе за журналістів або дослідників, щоб вести розвіддіяльність у Фінляндії.
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