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Трамп не знає, чи підтримає закон про жорсткі санкції проти Росії
08:09 02.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп не знає, чи підтримає посилення санкцій проти Росії. Йдеться про законопроєкт сенатора Ліндсі Грема.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді.
Журналісти запитали президента США, чи підтримуєте він законопроєкт сенатора Грема про введення санкцій проти Росії.
"Я не знаю. Я повинен його побачити. Я гляну на нього", - відповів Трамп журналістам.
Нагадаємо, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем разом з сенатором-демократом Річардом Блюменталем є співавторами законопроєкту про санкції проти Росії. Вони відвідали Київ у п'ятницю, 30 травня.
Грем у Києві заявив, що наступного тижня Сенат може розпочати розгляд законопроєкту про санкції проти РФ.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, 20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії і вже почав роботу над новими обмеженнями.
Також раніше лідери Франції, Німеччини, Британії та інших країн Європи заявили, що готові посилити санкції проти Москви, якщо та відмовиться припиняти вогонь чи робити інші кроки до миру.
Президент США Дональд Трамп теж стверджував, що розглядає санкції проти РФ. Проте Вашингтон не поспішає їх вводити. Держсекретар Марко Рубіо пояснював це тим, що нібито через санкції РФ може вийти з переговорів щодо завершення війни проти України.
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