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Трамп про Маска: не покине Білий дім, а «бігатиме туди-сюди»
22:48 30.05.2025 |
Під час прощальної події Ілон Маск запевнив, що його зв'язок з DOGE не закінчується, і він продовжить відігравати ключову роль у майбутньому проєкту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Під час прощальної події для Маска Трамп повідомив журналістам, що багато співробітників DOGE залишаться працювати у федеральному уряді.
"Ілон справді не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди". - зауважив він.
На думку Трампа, DOGE це дітище Маска, і він буде робити багато речей пов'язаних з ним.
"Це не кінець DOGE, а насправді початок", - сказав Маск журналістам після виступу Трампа.
Та наголосив, що він продовжуватиме відвідувати Білий дім, адже буде "другом та радником президента".
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