Трамп про Маска: не покине Білий дім, а «бігатиме туди-сюди»

Під час прощальної події Ілон Маск запевнив, що його зв'язок з DOGE не закінчується, і він продовжить відігравати ключову роль у майбутньому проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Під час прощальної події для Маска Трамп повідомив журналістам, що багато співробітників DOGE залишаться працювати у федеральному уряді.

"Ілон справді не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди". - зауважив він.

На думку Трампа, DOGE це дітище Маска, і він буде робити багато речей пов'язаних з ним.

"Це не кінець DOGE, а насправді початок", - сказав Маск журналістам після виступу Трампа.

Та наголосив, що він продовжуватиме відвідувати Білий дім, адже буде "другом та радником президента".