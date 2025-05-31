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АНАЛІТИКА

NYT: Ілон Маск регулярно вживав кетамін, екстазі під час співпраці з Трампом

 

Мільярдер Ілон Маск регулярно вживав наркотичні речовини, включно й кетамін у великих дозах, екстазі та психоделічні гриби, стверджується в розслідуванні The New York Times.

У березні 2024 року в інтерв'ю Дону Лемону Маск зізнався, що вживає кетамін як лікарський засіб від депресивного настрою, але нечасто - раз на два тижні. "Якщо ви вжили занадто багато кетаміну, ви не можете справді працювати, а в мене багато роботи", - сказав він під час інтерв'ю.

Однак, як стверджує The Times, насправді він вживав кетамін частіше, іноді щодня, змішуючи його з іншими наркотиками. Межа між медичним і рекреаційним вживанням у випадку з Маском була настільки розмитою, що це викликало хвилювання у близьких до нього людей.

Джерела газети кажуть, що Маск сам розповідав, що приймає настільки багато кетаміну, що це впливає на його сечовий міхур (можливий наслідок хронічного вживання). Він також приймав екстазі та психоделічні гриби.

Маск і його адвокат не відповіли на запити щодо коментарів стосовно вживання наркотиків.

Компанія Ілона Маска SpaceX як великий державний підрядник проводить випадкові тести на наркотики, але Маск отримував попередження про ці тести заздалегідь, ідеться в розслідуванні.

Ілон Маск став одним із найближчих союзників Дональда Трампа у 2024 році. Він агітував голосувати за нього на президентських виборах і пожертвував близько $275 млн на його президентську кампанію.

The Times пише, що Маск активніше вживав наркотичні речовини саме в цей період - коли він тісно співпрацював із Трампом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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