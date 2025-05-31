Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft остаточно йде з РФ. Російська «дочка» компанії готується до банкрутства

 

Американська корпорація Microsoft вирішила остаточно вийти з російського ринку. Її дочірня компанія "Майкрософт Рус" готується подати заяву про банкрутство до Арбітражного суду Москви. Про це пише The Moscow Times.

Кредитором компанії виступає один з найбільших банків Росії - Газпромбанк.

Причиною звернення до суду став позов Газпромбанку, який у січні 2025 року вимагав від Майкрософт Рус повернути 90,9 млн рублів ($1,16 млн) в межах справи щодо неправомірного збагачення.

Позов стосується контракту на технічну підтримку, укладеного у вересні 2021 року і чинного до 12 вересня 2022 року.

Російський банк стверджує, що з квітня 2022 року компанія перестала виконувати свої зобов'язання, хоча отримала повну оплату.

У квітні суд РФ частково задовольнив позов і зобов'язав Microsoft виплатити близько $949 000 - суму основного боргу та відсотків. Крім того, компанія повинна сплачувати додаткові відсотки до повного погашення боргу.

Формально Microsoft почала згортати бізнес у Росії навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте юридично залишалася присутньою в країні донедавна.

В останньому корпоративному звіті, опублікованому у березні 2025 року, йшлося про закриття філій у 13 містах Росії, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Владивостоці та Краснодарі. Тоді ж зазначали, що питання ліквідації юрособи не стоїть.

Після початку повномасштабної війни в Україні операційна діяльність Майкрософт Рус різко скоротилася. Якщо у 2021 році виторг компанії становив 6,9 млрд рублів ($88 млн), то у 2024 році - лише 161,6 млн ($2,06 млн).

Водночас компанія все одно зафіксувала чистий прибуток у розмірі 174,1 млн рублів ($2,21 млн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Microsoft, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5261
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 47,0740
  0,2714
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1359  0,01 0,03 41,7356  0,00 0,00
EUR 46,7137  0,16 0,35 47,4556  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,01 0,02 41,5400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес