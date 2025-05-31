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Microsoft остаточно йде з РФ. Російська «дочка» компанії готується до банкрутства
22:38 30.05.2025 |
Американська корпорація Microsoft вирішила остаточно вийти з російського ринку. Її дочірня компанія "Майкрософт Рус" готується подати заяву про банкрутство до Арбітражного суду Москви. Про це пише The Moscow Times.
Кредитором компанії виступає один з найбільших банків Росії - Газпромбанк.
Причиною звернення до суду став позов Газпромбанку, який у січні 2025 року вимагав від Майкрософт Рус повернути 90,9 млн рублів ($1,16 млн) в межах справи щодо неправомірного збагачення.
Позов стосується контракту на технічну підтримку, укладеного у вересні 2021 року і чинного до 12 вересня 2022 року.
Російський банк стверджує, що з квітня 2022 року компанія перестала виконувати свої зобов'язання, хоча отримала повну оплату.
У квітні суд РФ частково задовольнив позов і зобов'язав Microsoft виплатити близько $949 000 - суму основного боргу та відсотків. Крім того, компанія повинна сплачувати додаткові відсотки до повного погашення боргу.
Формально Microsoft почала згортати бізнес у Росії навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте юридично залишалася присутньою в країні донедавна.
В останньому корпоративному звіті, опублікованому у березні 2025 року, йшлося про закриття філій у 13 містах Росії, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Владивостоці та Краснодарі. Тоді ж зазначали, що питання ліквідації юрособи не стоїть.
Після початку повномасштабної війни в Україні операційна діяльність Майкрософт Рус різко скоротилася. Якщо у 2021 році виторг компанії становив 6,9 млрд рублів ($88 млн), то у 2024 році - лише 161,6 млн ($2,06 млн).
Водночас компанія все одно зафіксувала чистий прибуток у розмірі 174,1 млн рублів ($2,21 млн).
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