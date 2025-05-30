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АНАЛІТИКА

У Сербії стався вибух на оборонному заводі, є постраждалі

 

У Сербії стався вибух на оборонному підприємстві «Крушик» у місті Валєво, постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомив місцевий телеканал N1, передає Укрінформ.

Підприємство опублікувало заяву з приводу вибуху, в якій зазначається, що під час «рутинних операцій» на пресі спрацював підсилювач детонатора, внаслідок чого один працівник отримав поранення у вигляді порізів, а четверо працівників відчувають шум у вухах.

«Працівників відправили до лікарні Валєва для надання медичної допомоги та обстеження слуху», - йдеться у заяві компанії.
Ключові теги: Сербія
 

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