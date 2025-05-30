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Арістотель
Сербія не продаватиме боєприпаси, якщо підозрюватиме їх передання Україні — Вучич
14:18 30.05.2025 |
Сербія відмовлятиме у постачанні боєприпасів покупцям, якщо з'ясується, що кінцевим отримувачем є Україна. Про це заявив президент країни Александар Вучич в ефірі Радіо і телебачення Сербії.
"Я обов'язково віддам наказ і попередження, що в разі підозри на нецільове використання кінцевими користувачами і відправлення на поля боїв без нашого відома такі контракти не будуть виконуватися", - сказав він.
Ця заява прозвучала після того, як Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила сербські оборонні компанії у постачанні боєприпасів Києву, попри офіційно задекларований нейтралітет Белграда. За даними російської спецслужби, зброя потрапляє до України через використання фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і посередницьких країн, зокрема країн НАТО - Чехії, Польщі, Болгарії, а також деяких африканських держав.
За словами Вучича, він неодноразово обговорював цю тему з президентом Росії Володимиром Путіним - як у форматі офіційних делегацій, так і тет-а-тет. Внаслідок цих перемовин було ухвалено рішення створити спільну робочу групу для перевірки фактів, оскільки, за словами сербського лідера, "деякі заяви - просто неправда".
Також Вучич згадав про звинувачення з боку двох послів, які стверджували, що Сербія постачає зброю в Росію через турецьку компанію.
"Якщо ми не можемо експортувати в Америку, Туреччину, арабські країни, то, вибачте, куди ми можемо експортувати зброю?" - запитав президент Сербії.
Він наголосив, що оборонна промисловість країни забезпечує роботою 23 000 працівників у державному секторі, а ще близько 25 000 - опосередковано в приватному. Тож, за словами Вучича, "наші заводи мають жити й працювати".
Сербія активно продає боєприпаси на Захід, розуміючи, що вони потім опиняться в Україні, стверджувало торік видання Financial Times. За оцінками газети, йдеться про постачання на суму приблизно 800 млн євро.
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