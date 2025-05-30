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Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України - глава МЗС
12:56 30.05.2025 |
Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України, наголосив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
"Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Ми зосереджені на припиненні руйнувань та гуманітарної трагедії, спричиненої війною, де б не відбувалися переговори", - сказав Фідан на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві у пʼятницю.
Голова турецького зовнішньополітичного відомства наголосив, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій щодо кримськотатарського народу.
"Туреччина завжди буде підтримувати кримських татар. Вісімдесят першу річницю депортації кримськотатарського народу було вшановано 18 травня. З цієї нагоди ми ще раз згадуємо наших співвітчизників, які загинули у вигнанні", - наголосив Фідан.
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