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Індекс довіри CEO компаній до економіки США у II кв. показав найбільше падіння майже за 50 років
12:29 30.05.2025 |
Індикатор довіри головних виконавчих директорів (CEO) американських компаній до економіки США показав рекордне падіння в другому кварталі.
Значення індексу, який розраховує Conference Board і асоціація керівників компаній Business Council, знизилося до 34 пунктів порівняно з попереднім кварталом, що є мінімумом з четвертого кварталу 2022 року. Показник опустився одразу на 26 пунктів - це найбільше квартальне падіння за всю історію проведення дослідження з 1976 року, повідомляють у пресрелізі Conference Board.
Індикатор розраховували за результатами опитування 133 головних виконавчих директорів, яке проводили в період з 5 до 19 травня.
"Довіра CEO впала в другому кварталі, - зазначила старший економіст Conference Board Стефані Гішар. - Усі компоненти індексу погіршилися й перейшли на територію песимізму".
Найбільше падіння показав індекс оцінки поточних економічних умов. Близько 82% опитаних CEO заявили, що умови гірші, ніж були шість місяців тому, і лише 2% відзначили поліпшення умов (проти 11% і 44% у першому кварталі).
Більше ніж половина респондентів (64%) очікують погіршення економічних умов у найближчі шість місяців (проти 15% кварталом раніше). Поліпшення прогнозують 18% (у першому кварталі - 56%).
Водночас переважна більшість CEO (83%) очікує початку рецесії в економіці США на горизонті 12-18 місяців.
Взаємний відкат тарифів США й Китаєм, про який було оголошено 12 травня, певною мірою послабив, але не усунув занепокоєння CEO щодо перспектив своїх компаній, наголошується в пресрелізі Conference Board.
Респонденти, опитані на цю дату, і ті, хто відповідав на запитання після неї, однаково негативно оцінювали стан економіки й своїх галузей. Водночас представники другої групи демонстрували менше песимізму щодо майбутнього й були менше схильні прогнозувати глибоку рецесію.
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