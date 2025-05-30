Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекс довіри CEO компаній до економіки США у II кв. показав найбільше падіння майже за 50 років

 

Індикатор довіри головних виконавчих директорів (CEO) американських компаній до економіки США показав рекордне падіння в другому кварталі.

Значення індексу, який розраховує Conference Board і асоціація керівників компаній Business Council, знизилося до 34 пунктів порівняно з попереднім кварталом, що є мінімумом з четвертого кварталу 2022 року. Показник опустився одразу на 26 пунктів - це найбільше квартальне падіння за всю історію проведення дослідження з 1976 року, повідомляють у пресрелізі Conference Board.

Індикатор розраховували за результатами опитування 133 головних виконавчих директорів, яке проводили в період з 5 до 19 травня.

"Довіра CEO впала в другому кварталі, - зазначила старший економіст Conference Board Стефані Гішар. - Усі компоненти індексу погіршилися й перейшли на територію песимізму".

Найбільше падіння показав індекс оцінки поточних економічних умов. Близько 82% опитаних CEO заявили, що умови гірші, ніж були шість місяців тому, і лише 2% відзначили поліпшення умов (проти 11% і 44% у першому кварталі).

Більше ніж половина респондентів (64%) очікують погіршення економічних умов у найближчі шість місяців (проти 15% кварталом раніше). Поліпшення прогнозують 18% (у першому кварталі - 56%).

Водночас переважна більшість CEO (83%) очікує початку рецесії в економіці США на горизонті 12-18 місяців.

Взаємний відкат тарифів США й Китаєм, про який було оголошено 12 травня, певною мірою послабив, але не усунув занепокоєння CEO щодо перспектив своїх компаній, наголошується в пресрелізі Conference Board.

Респонденти, опитані на цю дату, і ті, хто відповідав на запитання після неї, однаково негативно оцінювали стан економіки й своїх галузей. Водночас представники другої групи демонстрували менше песимізму щодо майбутнього й були менше схильні прогнозувати глибоку рецесію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5285
  0,0618
 0,15
EUR
 1
 46,8026
  0,2735
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1359  0,01 0,03 41,7356  0,00 0,00
EUR 46,7137  0,16 0,35 47,4556  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,01 0,02 41,5400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес