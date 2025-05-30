Індекс довіри CEO компаній до економіки США у II кв. показав найбільше падіння майже за 50 років

Індикатор довіри головних виконавчих директорів (CEO) американських компаній до економіки США показав рекордне падіння в другому кварталі.

Значення індексу, який розраховує Conference Board і асоціація керівників компаній Business Council, знизилося до 34 пунктів порівняно з попереднім кварталом, що є мінімумом з четвертого кварталу 2022 року. Показник опустився одразу на 26 пунктів - це найбільше квартальне падіння за всю історію проведення дослідження з 1976 року, повідомляють у пресрелізі Conference Board.

Індикатор розраховували за результатами опитування 133 головних виконавчих директорів, яке проводили в період з 5 до 19 травня.

"Довіра CEO впала в другому кварталі, - зазначила старший економіст Conference Board Стефані Гішар. - Усі компоненти індексу погіршилися й перейшли на територію песимізму".

Найбільше падіння показав індекс оцінки поточних економічних умов. Близько 82% опитаних CEO заявили, що умови гірші, ніж були шість місяців тому, і лише 2% відзначили поліпшення умов (проти 11% і 44% у першому кварталі).

Більше ніж половина респондентів (64%) очікують погіршення економічних умов у найближчі шість місяців (проти 15% кварталом раніше). Поліпшення прогнозують 18% (у першому кварталі - 56%).

Водночас переважна більшість CEO (83%) очікує початку рецесії в економіці США на горизонті 12-18 місяців.

Взаємний відкат тарифів США й Китаєм, про який було оголошено 12 травня, певною мірою послабив, але не усунув занепокоєння CEO щодо перспектив своїх компаній, наголошується в пресрелізі Conference Board.

Респонденти, опитані на цю дату, і ті, хто відповідав на запитання після неї, однаково негативно оцінювали стан економіки й своїх галузей. Водночас представники другої групи демонстрували менше песимізму щодо майбутнього й були менше схильні прогнозувати глибоку рецесію.