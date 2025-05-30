Фінансові новини
- |
- 30.05.25
- |
- 12:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Естонія зупинила переговори з Росією щодо буїв на Нарві через неконструктивність РФ
12:13 30.05.2025 |
Естонія оголосила про завершення переговорів з Росією щодо встановлення навігаційних буїв на річці Нарва.
Про це повідомили в МЗС Естонії, пише "Європейська правда".
Як зазначили в МЗС, попри річні спроби досягти домовленості з Москвою, прогресу так і не було досягнуто.
Заступниця генерального секретаря з правових і консульських питань Міністерства закордонних справ Естонії Керлі Вескі заявила, що цієї весни Таллінн запропонував нову угоду щодо розміщення буїв на період навігації, однак і ця ініціатива не мала конструктивного результату.
"Росія не погодилася на спільні вимірювання русла річки для уточнення місця розташування фарватеру і, отже, контрольної лінії, а також не надала нам відповіді щодо того, в чому саме полягає розбіжність думок", - пояснила Вескі.
Вескі додала, що непоступливість Москви - типова поведінка з боку Росії: "Естонія не дозволить подібним діям нас деморалізувати. Ми продовжимо тісну координацію з союзниками й партнерами задля безпеки нашої країни та всієї Європи".
Заступник генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони з питань охорони кордону Вейко Коммусаар заявив, що в умовах відсутності згоди з російською стороною установка нових буїв цього літа не проводитиметься.
"Немає сенсу встановлювати навігаційні буї на річці, якщо між двома буями є кілька вигинів, оскільки пряме плавання від одного буя до іншого все одно може призвести до навігаційних помилок", - пояснив він.
Крім того, він закликав користувачів водного шляху бути обережними, зважаючи на GPS-перешкоди, що йдуть з російської території, і триматися якомога ближче до естонського берега.
Нагадаємо, вранці 23 травня 2024 року російська прикордонна служба в односторонньому порядку демонтувала 25 навігаційних буїв, які Естонія встановила на річці Нарва з метою покращення навігації.
Невдовзі перед травневим інцидентом з буями на Нарві минулого року набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Руйнують країну»: Трамп звинуватив суддів у зраді через скасування мит
|Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF
|У Кремлі відреагували на заклик Києва передати проєкт меморандуму РФ щодо припинення вогню
|Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Індекс довіри CEO компаній до економіки США у II кв. показав найбільше падіння майже за 50 років
|Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення
|Танкери з нафтою Ірану грають у хованки з санкціями США, щоб дістатися Китаю
|Естонія зупинила переговори з Росією щодо буїв на Нарві через неконструктивність РФ
|ЗМІ: Маск залишиться неофіційним радником Трампа
|У Ліхтенштейні розглядають посилення нагляду за трастами, пов’язаними з РФ
Бізнес
|WSJ: Маск намагався зірвати угоду Трампа щодо ШІ на Близькому Сході, якщо в ній не буде його компанії xAI
|У першому кварталі 2025 року п'ять моделей iPhone потрапили в топ-10 найпопулярніших смартфонів на світовому ринку
|Ілон Маск повідомив, що угоду про інтеграцію Grok у Telegram ще не підписано
|США погрожують обмежити продажі високотехнологічних шин Pirelli через китайський вплив, - Bloomberg
|TSMC побудує в Німеччині технологічний центр для розроблення нових чипів і завод з їх виробництва
|США обмежують продаж Китаю програмного забезпечення для мікросхем, - Reuters
|Apple тестує 200 МП сенсор для майбутніх моделей свого смартфона