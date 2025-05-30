У Ліхтенштейні розглядають посилення нагляду за трастами, пов’язаними з РФ

Влада Ліхтенштейну розглядає можливість посилення контролю над сотнями трастів, пов'язаних із російськими бенефіціарами, які залишилися без управителів на тлі тиску з боку Вашингтона.

Про це повідомили агентству Reuters кілька поінформованих джерел, знайомих із ситуацією, повідомляє "Європейська правда".

Ліхтенштейн, мікродержава з населенням близько 40 тисяч осіб, відома як гавань для тисячі трастів, і сотні з них мають зв'язки з громадянами Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки фізичних осіб і трастів у Ліхтенштейні, які, за твердженнями Вашингтона, пов'язані з російськими олігархами - зокрема з Владіміром Потаніним і близьким союзником Путіна Геннадієм Тимченком.

Це спричинило хвилю відставок серед керівників інших трастів, які побоювалися потрапити під аналогічні обмеження.

Масова відмова від управління трастами залишила десятки таких структур у підвішеному стані, фактично заморозивши великі обсяги російських активів - від нерухомості до яхт. Уряду Ліхтенштейну, який прагнув позбутися репутації "офшорного притулку", ця ситуація завдає суттєвого репутаційного удару.

За даними одного з урядовців, 475 трастів постраждали від "дезертирства" директорів, хоча не всі ці трасти пов'язані з росіянами або особами, що перебувають під санкціями. Із 475 структур 350 потребують нових управителів, ще 40 перебувають у процесі ліквідації.

Влада Ліхтенштейну наразі вивчає можливості централізації управління покинутими трастами під своїм контролем та посилення нагляду за трастами.

Місцеві банки, які також зазнали впливу ситуації, залишаються вразливими до фінансового тиску з боку США, які можуть обмежити їм доступ до доларової системи. Водночас уряд підкреслює: жодні активи не будуть повернені особам, які перебувають під санкціями.

Влітку 2024 року Міністерство фінансів США повідомило, що викрило мережі ухилення РФ від західних санкцій в 16 країнах, зокрема в Ліхтенштейні.

Восени уряд Ліхтенштейну гармонізував санкційні заходи проти Білорусі з аналогічними обмеженнями стосовно Росії.