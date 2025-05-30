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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Китай збільшив на 20% кількість наземних операцій із викликання дощу
11:55 30.05.2025 |
Китай посилив заходи з модифікації погоди, щоб викликати дощі над пересушеними районами вирощування пшениці на півночі країни: використовуватимуть наземний обстріл і повітряне запилення хмар реагентами для дощу.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Після того як минулого тижня над зерновим поясом Китаю пройшли довгоочікувані дощі, влада скоординувала дії для посилення опадів, повідомило Китайське метеорологічне управління. Серед регіонів, де проводилися наземні та повітряні операції - Внутрішня Монголія, Шеньсі та Шаньсі.
Метод полягає в "засіві" хмар хімічними речовинами - шляхом обстрілу з землі або розпилення з літаків і дронів - щоб посилити дощі або снігопади, а також зменшити ймовірність граду.
Китай стверджує, що має найбільшу у світі програму з модифікації погоди і останніми роками збільшує інвестиції в цю сферу через зростання ризиків для продовольчої безпеки, пов'язаних зі зміною клімату.
За даними агентства "Сіньхуа", цього року Китай провів на 20% більше наземних операцій із викликання дощу, ніж за той самий період 2024 року. Це нібито призвело до збільшення опадів майже на третину, хоча конкретних цифр не наводять.
За словами метеорологів, лише за один тиждень за допомогою хімічного засівання хмар вдалося отримати близько 500 мільйонів кубометрів додаткових опадів. Крім згаданих регіонів, погодні операції також проводили в провінціях Нінся і Ганьсу.
"Технології модифікації погоди - це важливий елемент у побудові "метеорологічної наддержави"", - написав цього тижня Лі Цзімін, директор Центру модифікації погоди.
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