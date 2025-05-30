Австрія підвищує мінімальний вік для шлюбу до 18

В Австрії готують зміни до законодавства щодо укладання шлюбу; зокрема, мінімальний вік для одруження підвищують до 18.

Про це повідомляє ORF, пише "Європейська правда".

Австрійський уряд почав реалізовувати давно заплановані законодавчі зміни щодо шлюбів - відповідний проєкт мають внести у парламент найближчими днями, після чого очікується його швидке ухвалення.

Зокрема, мінімальним віком для вступу у шлюб чи зареєстроване партнерство буде 18 років. Досі шлюб був можливим з 16 років, за умови, що один з партнерів вже повнолітній, та з рішенням суду.

Міністерка у справах сім'ї Клавдія Плакольм назвала зміни важливим кроком для боротьби з дитячими шлюбами.

Загалом в Австрії кількість шлюбів з неповнолітніми була мізерною, з тенденцією до зниження. Якщо за увесь 2015 рік таких було близько 50, то у 2024 році - шість.

Ще одна зміна передбачає заборону шлюбу між родичами - двоюрідними і троюрідними братами/сестрами чи дядьками й племінницями.

Зміни мають набути чинності з серпня 2025 року.

Раніше подібні нововведення запровадили Швеція і Норвегія.