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АНАЛІТИКА

Австрія підвищує мінімальний вік для шлюбу до 18

 

В Австрії готують зміни до законодавства щодо укладання шлюбу; зокрема, мінімальний вік для одруження підвищують до 18.

Про це повідомляє ORF, пише "Європейська правда".

Австрійський уряд почав реалізовувати давно заплановані законодавчі зміни щодо шлюбів - відповідний проєкт мають внести у парламент найближчими днями, після чого очікується його швидке ухвалення.

Зокрема, мінімальним віком для вступу у шлюб чи зареєстроване партнерство буде 18 років. Досі шлюб був можливим з 16 років, за умови, що один з партнерів вже повнолітній, та з рішенням суду.

Міністерка у справах сім'ї Клавдія Плакольм назвала зміни важливим кроком для боротьби з дитячими шлюбами.

Загалом в Австрії кількість шлюбів з неповнолітніми була мізерною, з тенденцією до зниження. Якщо за увесь 2015 рік таких було близько 50, то у 2024 році - шість.

Ще одна зміна передбачає заборону шлюбу між родичами - двоюрідними і троюрідними братами/сестрами чи дядьками й племінницями.

Зміни мають набути чинності з серпня 2025 року.

Раніше подібні нововведення запровадили Швеція і Норвегія.

Ключові теги: Австрія
 

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