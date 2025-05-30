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АНАЛІТИКА

«Лукойл» знайшов лазівку: нафтогігант РФ качає мільярди в обхід санкцій ЄС

 

Російська нафтова компанія "Лукойл", яка торік заробила майже €100 млрд, обходить санкції Євросоюзу завдяки хитрій юридичній конструкції - через дочірню компанію, зареєстровану в Ірландії.

Про це повідомляє видання The Currency.

Компанія Lukoil Capital Designated Activity Company була створена у вересні 2021 року, всього за кілька місяців до початку повномасштабної війни в Україні. Її єдина функція - випускати облігації на міжнародних ринках, залучаючи мільярди доларів на потреби російського "Лукойлу".

Загальна сума облігацій, випущених через ірландську структуру, - $2,3 млрд. Ці кошти зрештою потрапляють до материнської компанії в Росії.

При цьому сама ірландська компанія не під санкціями, оскільки ЄС формально не заборонив діяльність "Лукойлу", на відміну від США та Великої Британії. Це дозволяє російському гіганту зберігати доступ до західних ринків капіталу навіть в умовах міжнародної ізоляції.

Директорів Lukoil Capital пов'язують із фірмою Vantru - компанією з надання корпоративних послуг у Північній Ірландії. Ці ж особи керують ірландською філією московського аеропорту, яка також потрапила в поле зору журналістів.

У коментарі виданню The Currency засновник Vantru Рорі Малвані підтвердив, що його компанія працює з ірландськими фірмами, пов'язаними з Росією, і вважає законним збір коштів від російського бізнесу для виплат західним інвесторам, якщо ці виплати не заборонені.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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